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NBA／塞爾蒂克晉級大利多！哈利伯頓左腿筋傷 G3恐無法出賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈利伯頓很可能無法出席第3戰。 路透社
哈利伯頓很可能無法出席第3戰。 路透社

東區冠軍賽第2戰因左腿筋痠痛提前傷退的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），傳出第3戰回到主場很可能還是無法出賽，這對於2連敗的溜馬來說，無疑是一大利空因素。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，哈利伯頓這一次受傷和他在今年1月所遭遇的腿筋傷勢相同，當時他缺席了10場比賽之多。現階段球隊也只能持續觀察他的恢復情況。倘若哈利伯頓真的無法上場，溜馬的季後賽之旅很可能就要面臨被橫掃淘汰的命運。

就美國醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）透露，哈利伯頓如果是一級拉傷，通常需要1到2周的時間恢復，如果是2級拉傷，時間就會拉長到3至6周。

歷史上只有28支球隊能在0比2落後情況下翻盤，溜馬自己就在今年第二輪對尼克先輸2場情況下完成逆轉。

另一方面，塞爾蒂克的主要傷兵就屬中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。原本就說東區冠軍賽前兩戰都會缺席的他，如今在戰況利多優勢下，其實也不太需要急於回歸。報導指出，波爾辛吉斯第3戰將會持續休兵。

NBA季後賽

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