NBA／西冠無力！G2末節坐板凳8分鐘 唐斯：尊重教練決定

灰狼二當家唐斯（Karl-Anthony Towns）在第二輪搶七大戰的強力發揮，是逆轉金塊的關鍵，然而生涯首度進入西區冠軍賽後，唐斯顯得水土不服，首戰僅拿到16分7籃板，今天表現不升反降，只有15分7籃板，兩場比賽下來一共36投10中，三分球14投3中，兩項命中率都低於3成，可以說是近乎隱形。

甚至在今天第四節中，唐斯更是僅上場了3分多鐘就被換下場，之後就再也沒有回到球場，只能看著球隊一步一步被進逼，最後被唐西奇（Luka Doncic）的終極三分球買單，完全浪費18分領先優勢，系列賽陷入0比2困境。

灰狼之所以把唐斯放在板凳，主要還是里德（Naz Reid）從第三節末段到第四節中的出色發揮，接連外線命中，讓球隊至少撐過進攻當機、得分無力時期。

賽後談到自己關鍵時刻只能枯坐板凳，唐斯不以為意。「里德當時打得很棒，這是教練團的決定，我完全支持，不會有任何質疑。當然，只要球隊需要我效力，我都做好隨時上場的準備。我不會在意這些，只要我們能贏就好，我知道里德當時狀態正好。」