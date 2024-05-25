NBA／轟致勝三分後爆粗口 唐西奇：我是講斯洛維尼亞語

灰狼主場第2戰上演逆轉三分彈的唐西奇（Luka Doncic），帶領獨行俠搶下2連勝的巨大優勢，再一次展現自己巨星價值；而他投進球後爆粗口怒噴垃圾話、直指戈貝爾（Rudy Gobert）完全守不住他的畫面更是不斷流傳。

LUKA GAME-WINNER.

ABSOLUTE CINEMA.



Mavs take a 2-0 series lead in the West Finals 🐴 pic.twitter.com/3eIVAByldy — NBA (@NBA) 2024年5月25日

賽後被問到垃圾話內容，唐西奇一開始還沒聽懂問題，之後笑著表示：「我可沒這麼說。我講的是斯洛維尼亞語。」

至於當事人戈貝爾輸球又當「背景」之餘，對於唐西奇的垃圾話顯然也沒太大興致。「我沒有看到也沒聽到他講了什麼，不過他每場比賽都會噴垃圾話，所以也不是什麼新鮮事。」

Jornalista: Então, ele não consegue te marcar nem fu.... ?"



Luka Doncic: "Quem disse isso?"



Jornalista: "Você"



Luka: "Não foi, não disse isso, eu estava falando esloveno"



KKKkfkfkkckfkfkkk



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對於自己被唐西奇換防點名單打的悲慘結果，頂著年度最佳防守球員頭銜的戈貝爾坦言，自己讓球隊失望了。

「我們就是碰到擋拆會換防，最後變成我去守唐西奇。但他轟進了致勝球。在最後那個回合中我讓球隊失望了。球隊選擇信任我，但他還是拿到分數了，我得扛起責任。在那樣的情況下，我需要表現得更好才行。」戈貝爾說。