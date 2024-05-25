PLG／攻城獅隊魂陳堅恩G3開球 Matzka打造戰歌全面獅控

PLG新竹御頂攻城獅隊季後賽首輪主場賽事將於27日展開，球團針對季後賽推出「沒有畏什麼 WIN THE CITY」口號，象徵攻城獅代表「新竹」出戰，在季後賽之路我們將不畏懼任何挑戰，並把城市榮耀扛在肩上，季後賽首輪攻城獅主場賽事門票將於25日中午十二點全面開賣。

攻城獅球團於季後賽推出「新竹」中文款球衣，期盼能一肩扛起城市的榮耀，球衣側腰花紋以新竹縣市輪廓組合而成，運用紫色漸層點綴於新竹各地，象徵新竹為攻城獅最強大的後盾。

除了披上代表新竹的季後賽限定球衣外，為凝聚獅紫軍向心力，球團特別邀請「隊魂陳堅恩」回到新竹主場，擔任27日開球嘉賓，期盼能為球隊注入堅強且永不放棄的拚戰精神，帶著這股決心挑戰季後賽。

Matzka將於27日擔任開場表演嘉賓。圖／新竹御頂攻城獅隊提供

攻城獅於第二季季後賽主場創造「紫色狂潮」，本季將再次全面升級應援體驗，球團參考歐洲職業運動戰歌文化，攜手創作歌手Matzka推出隊史首部應援戰歌「全面獅控」，期待在節間、暫停時讓現場獅紫軍透過人聲應援凝聚全場向心力。

為營造新竹限定的主場氛圍，主場西側迴廊將設置「瘋狂專區」，現場將提供臉頰彩繪服務。Matzka將於27日擔任開場表演嘉賓；泰國華裔歌手Gail蓋兒將擔任5月29日開場表演嘉賓，歡迎獅紫軍進場體驗紫爆主場的魅力。