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MLB／本來就打算點名DPOY！唐西奇：我沒想到他們真的換防

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇今天展現殺手本色，投進致勝逆轉三分球，賽後表示這一球本來就打算要點名戈貝爾。 美聯社
唐西奇今天展現殺手本色，投進致勝逆轉三分球，賽後表示這一球本來就打算要點名戈貝爾。 美聯社

獨行俠隊王牌唐西奇（Luka Doncic）在西區冠軍賽第2戰再度展現天生英雄命，比賽倒數關頭單打年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）得手，轟進逆轉三分球，幫助獨行俠克服最多18分落後，客場搶下2連勝，賽後受訪時唐西奇談到最後一擊的設置，他表示自己一開始就打算「點名」戈貝爾。

唐西奇親自操刀這場比賽的最後一擊，在2分落後的情況下，唐西奇經過換防將戈貝爾拉至外線，隨後用一次漂亮的後撤步甩開戈貝爾，清出空檔命中逆轉3分，這記準決殺讓灰狼從天堂墜入地獄，將帶著0：2落後作客達拉斯。

唐西奇在命中後難掩興奮感，被鏡頭拍到向戈貝爾大噴垃圾話：「你根本守不住我！」賽後受訪時他提到，原本最後一擊就是希望能製造錯位小打大的機會，但沒預料到能如願，「我沒想到他們真的會換防，我們設立掩護，想看他們如何對應，之後就隨機應變、解讀防守。」

唐西奇說：「戈貝爾雖然很高但速度不快，我自己也很慢，但有比他快就好了。」

獨行俠主帥基德（Jason Kidd）表示，起初是希望唐西奇拿2分將比數扳平，「但當我看到他用腳步戲耍戈貝爾，就知道他要投招牌的後撤步三分了。」唐西奇也證實了基德的說法：「我不是刻意要投致勝球，但我知道自己能進，也很有信心，因此機會一出來就投了。」

獨行俠客場連拿2勝，根據統計歷史上只有5支球隊能在這種情況下翻盤，唐西奇距離生涯首次總冠軍賽舞台僅差2勝，「你知道的，先贏下4場的才是贏家，我們必須專注下一場比賽，不是未來、也不是現在，就是下一場比賽。」

NBA季後賽 唐西奇 獨行俠

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