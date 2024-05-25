NBA／原本計畫讓唐西奇拿兩分？基德：點名戈貝爾就知道後撤步要來了
唐西奇（Luka Doncic）在西區決賽第2場奮戰41分鐘上演逆轉戰局的致命三分球，全場攻下32分13助攻10籃板，這是他生涯季後賽第8次大三元，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson），並列史上第10名。
唐西奇的下個目標將是張伯倫（Wilt Chamberlain）的9次。此外，唐西奇在5場比賽中拿下4次大三元，這讓他成為史上第4位有此表現的球員，比肩張伯倫、魔術強森（Magic Johnson）和約柯奇（Nikola Jokic）。
賽後談到唐西奇這石破天驚的一擊，總教練基德（Jason Kidd）表示球就是交給他處理，讓他做他要做的事情，原本計畫是要讓唐西奇在最後讀秒階段選擇兩分球。
「當看到他把戈貝爾（Rudy Gobert）拉出來準備單打時，就知道他的後撤步要來了。」基德說。根據統計，唐西奇生涯季後賽至今在關鍵時刻的三分球命中率高達47.1%。
「正如你們所看見的，唐西奇熱愛這個舞台，他不會逃避。我覺得他一整場都打得很棒，一直團結隊友，他充滿拚勁。」基德說。
隊友華盛頓（P.J. Washington）也讚嘆道：「這像是唐西奇的魔術秀。他每場都會有出色表現，我很高興他是我們球隊的人。」
對於能在客場取得2連勝，唐西奇則是認為還不到慶祝的時刻。「我們距離總冠軍賽還需要2場勝利，我們還沒做到什麼。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言