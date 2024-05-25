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NBA／原本計畫讓唐西奇拿兩分？基德：點名戈貝爾就知道後撤步要來了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(左)啟動怒吃長人的絕招，直接點名擊潰戈貝爾的防守。 法新社
唐西奇(左)啟動怒吃長人的絕招，直接點名擊潰戈貝爾的防守。 法新社

唐西奇（Luka Doncic）在西區決賽第2場奮戰41分鐘上演逆轉戰局的致命三分球，全場攻下32分13助攻10籃板，這是他生涯季後賽第8次大三元，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson），並列史上第10名。

唐西奇的下個目標將是張伯倫（Wilt Chamberlain）的9次。此外，唐西奇在5場比賽中拿下4次大三元，這讓他成為史上第4位有此表現的球員，比肩張伯倫、魔術強森（Magic Johnson）和約柯奇（Nikola Jokic）。

賽後談到唐西奇這石破天驚的一擊，總教練基德（Jason Kidd）表示球就是交給他處理，讓他做他要做的事情，原本計畫是要讓唐西奇在最後讀秒階段選擇兩分球。

「當看到他把戈貝爾（Rudy Gobert）拉出來準備單打時，就知道他的後撤步要來了。」基德說。根據統計，唐西奇生涯季後賽至今在關鍵時刻的三分球命中率高達47.1%。

「正如你們所看見的，唐西奇熱愛這個舞台，他不會逃避。我覺得他一整場都打得很棒，一直團結隊友，他充滿拚勁。」基德說。

隊友華盛頓（P.J. Washington）也讚嘆道：「這像是唐西奇的魔術秀。他每場都會有出色表現，我很高興他是我們球隊的人。」

對於能在客場取得2連勝，唐西奇則是認為還不到慶祝的時刻。「我們距離總冠軍賽還需要2場勝利，我們還沒做到什麼。」

NBA季後賽

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