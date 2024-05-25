NBA／你根本守不住我！致勝三分球逆轉灰狼 唐西奇狂噴垃圾話

唐西奇（Luka Doncic）最後一擊單打年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert），以一次精彩的擺脫後撤步轟進逆轉戰局的致命三分球，讓灰狼主場瞬間成了圖書館，讓獨行俠帶著2比0完美戰果回到達拉斯。

LUKA 3-POINTER IN THE CLUTCH TO TAKE THE LEAD WITH 3 SECONDS LEFT IN THE 4Q 🤯🎯



DAL-MIN (1-0) | 4Q Live on TNT pic.twitter.com/6hNV77J8aV — NBA (@NBA) 2024年5月25日

在帶領獨行俠克服落後18分一舉逆轉比賽後，鏡頭也捕捉到唐西奇對著戈貝爾大噴垃圾話。「你這XX！你根本是守不住我的！」

之後里德（Naz Reid）三分失手，唐西奇更對著客場球迷爆粗口怒吼：「滾回家吧！」可以說是完全展現季後賽的血性、激情。

Luka Doncic a Rudy Gobert 🤯:

"Hijo de pu*a! No podes defenderme."



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灰狼大幅領先卻陷入該贏未贏的結果，讓他們步上前一輪對手金塊的後塵，在自家主場面臨0比2的困境。

據統計，季後賽歷史只有5支球隊能夠在這種劣勢下翻盤，分別是1969年西區第二輪的湖人、1994年西區第二輪的火箭、2005年西區首輪的獨行俠、2017年東區首輪的塞爾蒂克、2021年西區首輪的快艇。