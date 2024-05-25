NBA／灰狼愛德華「流星灌籃」太神！包辦球迷票選3大獎

灰狼隊少主「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）本季屢屢用勁爆體能上演精采好球，堪稱是新生代最具觀賞性的球星，今天NBA官方公布球迷票選年度好球的結果，愛德華一個人囊括年度灌籃、年度阻攻、年度照片3項大獎。

在灰狼3月19號與爵士隊的交手中，灰狼掌握一波快攻回合，愛德華一馬當先接獲隊友的傳球，面對爵士長人柯林斯（John Collins）迎面而來的封阻，愛德華直接在罰球線一步內起跳，硬是在空中將球砸進籃框，送給柯林斯一記霸氣滿滿的顏扣，不講理的暴力美學獲球迷們封為「流星灌籃」，也在年度灌籃、年度照片票選中高居首位。

Dunk of the year ✅

Block of the year ✅

Photo of the year ✅@theantedwards_ was all smiles when he found out he was taking home 3 trophies as voted by YOU, the fans, in this year's #NBAFanFavorites!



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此外，愛德華的超狂體能不是只有在進攻端發揮，在3月8號和溜馬的比賽中，愛德華錯失關鍵罰球，溜馬掌握防守籃板，一路快速推進到前場，只需要打進2分就能逼入延長賽，眼看接應的奈史密斯（Aaron Nesmith）已繞過第一波防線的干擾，愛德華將功贖罪，緊追到最後一刻一巴掌將球搧掉，成功守住這場比賽，愛德華的彈跳甚至高到直接撞上籃框，這記致勝麻辣鍋也是球迷心中本季最佳阻攻。

愛德華本季表現再進化，場均繳出25.9分、5.4籃板、5.1助攻全能成績單，不只連2年入選明星賽，還獲選為年度第2隊，率領灰狼闖入睽違20年的西區決賽，可謂收穫滿滿。