NBA／愛德華連續失誤繳學費 唐西奇準絕殺助獨行俠2連勝
第二戰最多領先18分的灰狼，屢屢陷入突然進攻當機的麻煩，加上愛德華（Anthony Edwards）和唐斯（Karl-Anthony Towns）的表現受限制，兩人合計33投9中，導致第四節反被獨行俠超前。
雙方持續僵持到最後時刻，愛德華接連發生處理球瑕疵，給了獨行俠大好機會，唐西奇（Luka Doncic）最後3秒單打轟進逆轉戰局的致命三分球，帶領球隊以109比108驚險獲勝，在客場取得系列賽2比0。
灰狼在首節取得優勢後，第二節曾拉開55比37的領先，然而球隊進攻突然陷入停滯，長達3分半鐘僅拿到2分，讓獨行俠追近比分，半場雙方有著12分差距。
進入下半場後，灰狼將比分擴大16分差，但隨後被獨行俠殺出11比3攻勢，加上格林（Josh Green）和哈迪（Jaden Hardy）的三分球，一口氣追到僅差2分；兩隊一路糾纏到第四節，在愛德華和唐斯都沒有太多表現情況下，最佳第六人里德（Naz Reid）及時跳出來，個人獨拿11分，讓灰狼還能勉強維持些微領先。
唐西奇和萊夫利（Dereck Lively II）的配合不斷奏效，老將康利（Mike Conley）也是適時做出貢獻，雙方維持一球差距。最後時刻，厄文（Kyrie Irving）雖兩罰落空，但飆進一記底線重要三分球，隨後愛德華兩度操刀處理球都發生要命失誤，反而讓唐西奇成了逆轉英雄。
唐西奇繳出32分13助攻10籃板的大三元表現，厄文得到20分6助攻4籃板，葛佛（Daniel Gafford）16分5阻攻，萊夫利14分9籃板，華盛頓（P.J. Washington）10分5籃板2阻攻。
灰狼陣中以里德發揮最佳，攻下23分；愛德華雖有21分7助攻5籃板，但17投僅5中，面對獨行俠的防守仍是舉步維艱；唐斯更是16投4中，只有15分7籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）16分10籃板，康利18分。
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