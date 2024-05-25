NBA／傳超過10隊有意試訓布朗尼 僅接受太陽、湖人等隊

近期選秀聲勢逐漸上漲的詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James），據報導透露有收到10多支球隊的試訓邀請，但預計他只會造訪幾支球隊，這其中就包含太陽和湖人

太陽今年是握有首輪第22順位，由於三巨頭已經卡住主要薪資空間，因此球團想要補強只能盡可能尋求諸如選秀等管道。

布朗尼僅在南加大打了一個賽季就宣佈投入NBA選秀，受到先天性心臟病影響，他一共出賽25場，平均只有4.8分2.8籃板2.1助攻；但在獲得醫學允許後，布朗尼仍決定試水溫，在體測會上有著助跑起跳超過100公分的表現，同時在外線試訓方面也有不俗成績。在《ESPN》2024年百大選秀中，布朗尼排在第53名。

根據布朗尼的經紀人保羅（Rich Paul）透露，他不會讓布朗尼和任何球隊簽下雙向合約。「是的，絕對是這樣。團隊都知道這一點，我不會這樣做。」