WNBA／克拉克讓球場爆滿卻被排擠？巴克利開嗆：妳們真小氣

女籃巨星克拉克（Caitlin Clark）以狀元身分加入印第安納狂熱隊，為WNBA添增許多關注度，有她的比賽觀眾場場爆滿，不過近日卻傳出她被其他球員排擠，NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也為克拉克發聲。

狂熱隊日前作客不敵西雅圖風暴隊，苦吞5連敗，賽後風暴球星勞伊德（Jewell Loyd）被問到面對克拉克效應的心態，她說，「重點從來不是她們，而是我們風暴隊，謝謝球迷到場支持。」鏡頭還捕捉到克拉克賽後想和對手致意被無視，有球迷質疑克拉克已成為其他球隊的公敵。

對此巴克利開砲，「妳們這些女人真小氣，妳們要感謝那個女孩（克拉克），因為她讓妳們今年球場能爆滿，讓妳們坐私人包機。她給WNBA帶來的收入和曝光度是前所未見，為她所帶來的效應，給她應有的讚美！」

巴克利的言論引發熱議，芝加哥天空隊新秀里斯（Angel Reese）在個人社群帳號回嗆巴克利，「今天我們在爆滿球場贏下比賽，不只是因為我們包機上有某位球員。」