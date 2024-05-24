NBA／哈利伯頓左腿筋拉傷提前退場 溜馬教頭：情況不理想

溜馬今天在東區冠軍賽G2以110：126不敵塞爾蒂克，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）還因左腿筋痠痛提前退場。

哈利伯頓疑似在第三節防守泰托姆（Jayson Tatum）時拉傷，在該節剩3分多鐘時，提前退場休息。據ESPN報導，哈利伯頓傷勢為左腿筋拉傷，今年1月曾遭遇相同傷勢，缺席10場比賽。

This is the play in the 3rd quarter where Tyrese Haliburton appeared to suffer a leg injury.



He left the game and was ruled OUT for the remainder of Game 2 vs. the Celtics 🙏🏽pic.twitter.com/7jbacfe7Nl — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年5月24日

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）透露，「哈利伯頓中場休息時就感到疼痛，都在接受治療，他試著繼續比賽，付出所有努力。我沒有讀心術，但情況不太理想，醫療組認為他需進一步治療，被判定無法繼續比賽。」

溜馬替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）談到哈利伯頓可能缺陣，「他受傷時我們會很痛苦，但要有下一個人站出來的心態，我們還沒聽說任何消息，但大家必須挺身而出，做好準備。」