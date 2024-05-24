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NBA／哈利伯頓左腿筋拉傷提前退場 溜馬教頭：情況不理想

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓。 法新社
哈利伯頓。 法新社

溜馬今天在東區冠軍賽G2以110：126不敵塞爾蒂克，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）還因左腿筋痠痛提前退場。

哈利伯頓疑似在第三節防守泰托姆（Jayson Tatum）時拉傷，在該節剩3分多鐘時，提前退場休息。據ESPN報導，哈利伯頓傷勢為左腿筋拉傷，今年1月曾遭遇相同傷勢，缺席10場比賽。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）透露，「哈利伯頓中場休息時就感到疼痛，都在接受治療，他試著繼續比賽，付出所有努力。我沒有讀心術，但情況不太理想，醫療組認為他需進一步治療，被判定無法繼續比賽。」

溜馬替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）談到哈利伯頓可能缺陣，「他受傷時我們會很痛苦，但要有下一個人站出來的心態，我們還沒聽說任何消息，但大家必須挺身而出，做好準備。」

NBA季後賽 哈利伯頓 塞爾蒂克 溜馬

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