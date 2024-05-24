NBA／落選年度陣容後狂砍40分 布朗：他X的沒時間管這個
塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）在東區冠軍戰G2狂砍40分，幫助綠衫軍以126：110輕取溜馬，系列賽取得2：0領先。賽後被問到沒入選年度陣容一事時，布朗直言自己完全不在意。
布朗本季出賽70場，平均23.0分5.5籃板3.6助攻，幫助塞爾蒂克創下64勝18敗佳績。隊友泰托姆（Jayson Tatum）入選年度第一隊，布朗連第三隊都沒入選。
布朗受訪時被問到此事的感受，他說，「我們還需要再贏2場才能進總冠軍賽，所以老實說，我根本他X的沒時間管這個。」針對自己是否被低估，布朗認為，「我看見一些攻防兩端只有我一半天賦的球員被稱讚和點名，但人生來到現在這個時刻，我學會擁抱這些。」
塞爾蒂克隊友們則紛紛為布朗發聲，後衛普里查德（Payton Pritchard）直言，「布朗絕對被冷落，我不明白為何第一名球隊只有1人入選，布朗整季都打得很棒，他攻防兼備，應該入選。」
懷特（Derrick White）也認為布朗絕對值得進入年度陣容，「每當遇到明星球員時，他總是接下挑戰，整季都為我們樹立榜樣，我認為他絕對值得。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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