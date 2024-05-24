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NBA／唐西奇生涯6年5度入選年度第一隊 超越柯瑞等傳奇球星

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 路透
唐西奇。 路透

聯盟昨天公佈年度陣容，獨行俠巨星唐西奇（Luka Doncic）再度入選年度第一隊，他生涯6季就累積5次第一隊，超越勇士柯瑞（Stephen Curry）等名將。

據《ESPN》報導，唐西奇5度入選第一隊，超越柯瑞、金塊約柯奇（Nikola Jokic）、「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）和勇士保羅（Chris Paul），上述球星都只入選第一隊4次。

另外，「戰神」艾佛森（Allen Iverson）、「指環王」羅素（Bill Russell）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）等傳奇球星入選次數都低於唐西奇。

唐西奇本季場均33.9分9.8助攻9.2籃板，但年度MVP票選只排第3，落後約柯奇和雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），不過約柯奇和亞歷山大所屬球隊都已在季後賽被淘汰，唐西奇昨天攻下33分，率隊在西區冠軍賽以108：105擊退灰狼，取得1：0領先。

Luka Doncic 獨行俠

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