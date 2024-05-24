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NBA／波特輸灰狼後向隊友道歉 金塊教頭：沒他打不贏湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊主力前鋒波特。 美聯社
金塊主力前鋒波特。 美聯社

金塊季後賽第二輪G7不敵灰狼慘遭淘汰，主力前鋒波特（Michael Porter Jr.）賽後向隊友道歉，金塊總教練馬龍（Michael Malone）在賽季總結記者會否認波特的想法，並表示金塊如果沒有他，首輪打不贏湖人

波特首輪面對湖人進攻狀態絕佳，場均22.8分8.4籃板，整體命中率55.3%，三分命中率48.8%。面對灰狼7戰場均只有10.7分，整體命中率僅37.1%，表現判若兩人。因此G7賽後他向隊友們道歉，直言輸球是他的責任。

馬龍透露有看見波特的言論，他認為沒出來幫波特說話，就是自己失職，「我不希望波特把輸球責任扛在自己身上，我們一起贏，輸也要一起，他是我們球隊重要的一分子。」

馬龍接著稱讚波特，「如果沒有波特的出色表現，我們無法打敗湖人，接著我們作為一個團隊，經歷一輪艱難系列賽。我想確保每個人知道我的感受，我尊重波特這樣說，但我們都輸了，不是只有一個人。」

面對兄弟姊妹犯罪醜聞接二連三爆發，波特仍敬業出賽，本季例行賽打81場，獲許多球迷尊重，馬龍也稱讚，「能把這一切劃分開來，並高水準地完成工作，真是令人驚訝。」

NBA季後賽 湖人 灰狼 金塊

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