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NBA／傳76人有意勇士湯普森 可能開「1+1」短約網羅

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson）休賽季將成自由球員，由於勇士有薪資壓力，要用多大合約留人成為難題。如今有消息指出，76人有意網羅湯普森。

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，76人可能將湯普森列入追求目標，並開出類似去年布朗（Bruce Brown）與溜馬簽下的「1+1」合約。

布朗去年與溜馬簽下2年4500萬美元合約，第二年為球隊選項，季中布朗成為交易席亞康（Pascal Siakam）配平薪資的主要籌碼，這激勵76人以類似手法簽湯普森。76人季中送走哈登（James Harden），加上哈里斯（Tobias Harris）合約到期，休賽季將有許多薪資空間。

湯普森本季出賽77場，平均得到17.9分3.3籃板2.3助攻，三分球命中率38.7%。他的穩定性明顯下滑，附加賽最後一戰更繳出10投0中分數掛蛋的淒慘數據。

76人 Klay Thompson 勇士

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