快訊

疑中邪？學生稱「看見不明物體」！花蓮某國中墾丁畢旅4女1男抽搐、發抖、躁動

楊丞琳22名台明星喊「回歸祖國」！陸網瘋傳「未表態名單」轟：別賺人民幣

新垣結衣、星野源一結婚就分居！日本人為何推崇「分居婚」？

NBA／小額彩迷瘋投布朗尼成狀元 投注率壓倒法國薩爾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
不少彩迷想碰運氣，小額投注湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼當選秀狀元。 美聯社
不少彩迷想碰運氣，小額投注湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼當選秀狀元。 美聯社

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）在今年宣布投入NBA選秀會後話題不斷，儘管不被認為具有樂透區選秀的身手，但布朗尼依舊成為今年最具吸引力的待選球員，甚至被不少美國運彩迷選為今年狀元的熱門人選。

根據ESPN報導，在美國運彩公司「FanDuel」所提供的資料中，布朗尼在今年選秀狀元的投注上，獲得超過百分之30的下注，是今年待選球員中投注比例最高的球員，而在另外一個運彩網站「BetMGM」中，布朗尼也獲得了百分之36.8的投注，遠遠超過了法國選秀狀元熱門薩爾（Alexandre Sarr）的百分之14投注。

法國薩爾是選秀狀元熱門。 法國新聞社
法國薩爾是選秀狀元熱門。 法國新聞社

不過外界也認為，布朗尼之所以會在選秀狀元的賭盤上獲得如此高的投注，最主要的原因仍是希望透過他的高賠率來孤注一擲，目前布朗尼在成為選秀狀元的賠率為1賠200，與有「小姚明」之稱的加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey）擁有同樣的高賠率，也因此大部分下注的都是小額投注者。

而在現實成面，「FanDuel」評估布朗尼成為選秀狀元的機率僅有百分之6，「BetMGM」更是評估僅有百分之4.1，與狀元熱門薩爾的百分之65.5機率相去甚遠，而ESPN也預測布朗尼將會落在第二輪後段才會中選。

此外，湖人則是運彩公司認為最有可能選入布朗尼的球隊，且不論最終布朗尼會在哪個順位被哪支球隊選中，無疑已成為今年選秀會上彩迷們最關注的球員。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／盛讚布朗尼冷靜面對巨大壓力 詹皇：他在開創自己的路

NBA／《洛時》曝有球隊想用首輪選布朗尼 第55順位是底線

NBA／詹皇與兒子同隊夢碎？傳爵士有意用32順位選布朗尼

NBA／布朗尼試訓第二戰得13分 小瑞佛斯讚將在聯盟找到位置

相關新聞

NBA／傳76人有意勇士湯普森 可能開「1+1」短約網羅

勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson）休賽季將成自由球員，由於勇士有薪資壓力，要用多大合約留人成為難題。如今有消息指出，76人有意網羅湯普森。 據《Yahoo Sports》記者費雪（

NBA／小額彩迷瘋投布朗尼成狀元 投注率壓倒法國薩爾

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）在今年宣布投入NBA選秀會後話題不斷...

NBA／上半場有厄文、下半場靠唐西奇 獨行俠西決G1開紅盤

獨行俠隊後場雙星昨接棒發揮，上半場厄文狂攻24分，入選「年度第一隊」的唐西奇第四節獨拿15分，兩人全場合計轟下63分，率...

NBA／騎士開除主帥尋新人選 傳勇士助教將入候選名單

儘管本季領軍寫下後詹姆斯（LeBron James）時代的季後賽最佳戰績，但騎士隊仍在今天宣布開除總教練比克斯塔夫（J....

NBA／跟好友詹姆斯有機會攜手拚冠？格林否認：除非他來金州

勇士隊明星前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）和湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）是多年好友早已不是秘密，也多次傳出兩人希望能同隊打球的傳聞，近期格林在Podcast節目上再次被

NBA／獨行俠破G1輸球魔咒！唐西奇知情：我們真的很想贏

獨行俠今天在西區冠軍賽G1以108：105戰勝灰狼，這是總教練基德（Jason Kidd）執教獨行俠以來，首次贏下系列賽G1。 這是獨行俠2011年以來第2次贏下G1，近13個系列賽G1戰績1勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。