NBA／雙星轟63分 獨行俠西決開紅盤

獨行俠隊後場雙星昨接棒發揮，上半場厄文狂攻24分，入選「年度第一隊」的唐西奇第四節獨拿15分，兩人全場合計轟下63分，率獨行俠踢館成功，以108：105逆轉灰狼隊，在7戰4勝制的西區決賽開出紅盤。

這是獨行俠總教練基德2021年接掌兵符來，球隊首度在季後賽率先奪勝，全場攻下33分、8助攻、6籃板的唐西奇也說：「我們拿下重要的一場。」NBA昨天公布年度陣容，唐西奇連5年入號年度第一隊，首勝再入袋，堪稱雙喜臨門。

獨行俠前三節多是落後一方，第四節在唐西奇63秒連拿7分下打出13：0強攻才逆轉比數；灰狼雖在愛德華、唐斯發揮下再度握有4分領先，但唐西奇節末再帶動團隊打出8：0攻勢，澆熄灰狼反撲氣燄。

唐西奇提到，厄文上半場是咬住比數的重要角色，很高興彼此是隊友，「沒有他的話，我們可能半場會落後到20分。下半場換我來幫助他，這次我們轉換角色。」

灰狼暌違20年重返西區決賽，昨打出漂亮開節，第四節卻沒能把握住開胡機會，總教練芬奇說：「糟糕的進攻、糟糕的投籃和失誤。」灰狼雙星愛德華和唐斯昨天合計36投僅12中，雖有麥克丹尼爾斯上半場5記三分球、全場9投6中三分彈撐場，最後3分鐘還握有4分領先，但卻陷入超過3分鐘的得分荒，愛德華說：「麥克丹尼爾斯是今晚唯一準備好的成員。」