NBA／跟好友詹姆斯有機會攜手拚冠？格林否認：除非他來金州

勇士隊明星前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）和湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）是多年好友早已不是秘密，也多次傳出兩人希望能同隊打球的傳聞，近期格林在Podcast節目上再次被問及未來是否有機會跟詹姆斯合作，格林也給出自己的答案。

格林及詹姆斯私交甚篤，加上經紀人同為富保羅（Rich Paul），去年格林成為自由球員時一度傳出湖人有意網羅，不過最終格林決定重返老東家勇士，簽下4年1億美元合約，此舉也變相宣示將成為「終生勇士人」。

格林近期獲邀參與歐尼爾（Shaquille O'Neal）的訪談節目，在節目中格林被問道，若要選一名球員同隊，誰會是心中的首選，格林回覆道；「我的職業生涯剩下3、4年，如果能選一位球員我會選擇詹姆斯，因為他的籃球智商太高了，我想和他天天待在一起，看看他是如何分析比賽；或是當比賽中出現調度改變，他又會如何做出對應。」

但格林話鋒一轉，表示光是能和柯瑞（Stephen Curry）一起打球，就讓他對和其他球員並肩作戰失去興趣，「我已經和過去15年最令人興奮的球員合作過了，甚至可能是過去30年......我已經和柯瑞這層級的球員打了12年球，我親眼見證他如何改變比賽風格，所有孩子都在模仿他。」

格林說：「正如我之前所說，除非詹姆斯來金州，否則這種情況不會發生......環顧整個NBA，沒有甚麼能比得過和這支4冠球隊、這群4冠隊友再拚一座冠軍。」

在今年季中交易截止日前，一度傳出勇士向湖人詢價詹姆斯，試圖透過交易的方式爭取這名20屆全明星，但最終未果，今年季末詹姆斯擁有球員選項，外界預估他將不會執行。