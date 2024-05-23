NBA／獨行俠破G1輸球魔咒！唐西奇知情：我們真的很想贏
獨行俠今天在西區冠軍賽G1以108：105戰勝灰狼，這是總教練基德（Jason Kidd）執教獨行俠以來，首次贏下系列賽G1。
這是獨行俠2011年以來第2次贏下G1，近13個系列賽G1戰績1勝12敗，基德接掌獨行俠兵符後，系列賽G1戰績0勝5敗，如今終於打破這項魔咒。
唐西奇（Luka Doncic）全場得到33分8助攻6籃板3抄截，其中末節狂砍15分，他賽後受訪時說，「我們今天真的很努力想贏球，我們以輸掉G1聞名，這次必須證明自己。不過這只是1場勝利，我們還要贏3場。」
獨行俠交易大限前獲得華盛頓（P.J. Washington）和葛佛（Daniel Gafford）兩名禁區球員，防守能力大幅提升，今天讓灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）只得19分，總教練基德表示，「沒有人會感到驚慌，無論我們打得爛還是打得好，大家都很信任彼此。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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