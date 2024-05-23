快訊

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

海巡宜蘭艦併排應對陸「益陽號」護衛艦 目視可見「貼緊緊」最新畫面釋出

NBA／獨行俠破G1輸球魔咒！唐西奇知情：我們真的很想贏

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

獨行俠今天在西區冠軍賽G1以108：105戰勝灰狼，這是總教練基德（Jason Kidd）執教獨行俠以來，首次贏下系列賽G1。

這是獨行俠2011年以來第2次贏下G1，近13個系列賽G1戰績1勝12敗，基德接掌獨行俠兵符後，系列賽G1戰績0勝5敗，如今終於打破這項魔咒。

唐西奇（Luka Doncic）全場得到33分8助攻6籃板3抄截，其中末節狂砍15分，他賽後受訪時說，「我們今天真的很努力想贏球，我們以輸掉G1聞名，這次必須證明自己。不過這只是1場勝利，我們還要贏3場。」

獨行俠交易大限前獲得華盛頓（P.J. Washington）和葛佛（Daniel Gafford）兩名禁區球員，防守能力大幅提升，今天讓灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）只得19分，總教練基德表示，「沒有人會感到驚慌，無論我們打得爛還是打得好，大家都很信任彼此。」

Jason Kidd Luka Doncic NBA季後賽 灰狼 獨行俠

相關新聞

NBA／唐西奇、厄文合轟63分 獨行俠西冠G1逆轉灰狼拔頭籌

西區決賽今天從明尼蘇達點燃戰火，主場的灰狼隊和獨行俠隊一路拉鋸，獨行俠靠雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Ky...

NBA／厄文上半場轟24分咬住灰狼 唐西奇：沒他會落後20分

獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）西區決賽首戰展現入選年度第一隊價值，他全場攻下33分，有15分集中在決勝節，...

NBA／灰狼愛德華賽前放話守死他 獨行俠厄文：將這視為動力

灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）賽前霸氣嗆聲，要守死獨行俠球星厄文（Kyrie Irving），結果西區冠軍賽G1厄文高效率砍進30分，幫助獨行俠以108：105險勝灰狼，厄文賽後

NBA／約柯奇領銜年度第一隊 39歲詹姆斯連20年入選破紀錄

NBA今年公布年度陣容，年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）領銜的年度第一隊包括獨行俠隊唐西奇（Luka Don...

NBA／入選年度第一隊紅利！ SGA年薪有望破8千萬美元

聯盟今天公布年度最佳陣容，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）生涯第二度入選第一隊，《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，他有資格以4年2.92億美元

NBA／獨行俠破G1輸球魔咒！唐西奇知情：我們真的很想贏

獨行俠今天在西區冠軍賽G1以108：105戰勝灰狼，這是總教練基德（Jason Kidd）執教獨行俠以來，首次贏下系列賽G1。 這是獨行俠2011年以來第2次贏下G1，近13個系列賽G1戰績1勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。