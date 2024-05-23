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NBA／對厄文滿滿「尊敬」！勇士格林看好獨行俠捧冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊厄文。法新社
獨行俠隊厄文。法新社

NBA季後賽進入白熱化階段，東、西區決賽對戰陣容都已出爐，今年無緣角逐金盃的勇士隊球星格林（Draymond Green）在西區決賽開打前大方公開自己預測，獨行俠成為他看好的新科冠軍隊伍。

生涯握有4枚冠軍戒的格林，上節目《Point Game Podcast》分享說，獨行俠擁有所有冠軍隊伍具備的元素，看好達拉斯勁旅今年登頂。

「老實說，現在我屬意達拉斯。」格林在西區決賽開打前就提到，自己看好獨行俠，「我喜歡達拉斯的原因是，他們擁有要拿冠軍所需要的一切。」

格林指出，獨行俠有很好的側翼防守者，也有大個子可以輪換，甚至連鮑威爾（Dwight Powell）都沒什麼上場，他說：「鮑威爾是很有用的大個子，他沒有在場上出現，所以當你看他們的板凳深度就會知道。」他還點名獨行俠後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.），指他本季表現雖起伏，但是板凳上可以改變戰局的球員。

獨行俠後場雙星唐西奇（Luka Dončić）和厄文（Kyrie Irving）自然也是格林看好達拉斯勁旅的最大原因，他形容兩人是聯盟中最能防守的球員，有一場比賽各拿40分的實力，尤其唐西奇心態堅決，以及厄文展現的領袖特質，讓格林都留下深刻印象。

「當你看著厄文這樣的年輕人成長，他認為自己是領導者，失敗後他能站出來說『我失敗了，我知道原因』。你看到他做出改變，只能尊敬他。」格林說。

NBA季後賽

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