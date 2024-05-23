NBA／灰狼愛德華賽前放話守死他 獨行俠厄文：將這視為動力

灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）賽前霸氣嗆聲，要守死獨行俠球星厄文（Kyrie Irving），結果西區冠軍賽G1厄文高效率砍進30分，幫助獨行俠以108：105險勝灰狼，厄文賽後表示愛德華的話給他動力。

厄文第二輪面對雷霆時進攻火力下滑，6戰場均只攻下15.7分。愛德華則在面對金塊G7時，下半場守死穆雷（Jamal Murray），成為逆轉戰局關鍵，他也自信表示，西區冠軍賽將負責守死厄文。

結果厄文上半場14投11中砍進24分，幫獨行俠咬住分差，末節唐西奇（Luka Doncic）接管比賽獨拿15分，帶走勝利。

厄文受訪時提到愛德華的言論，「我將這視為動力，我當時跟家人看G7，我看到這言論並點頭表示尊重，這是無所畏懼的心態，也是為何我們喜歡蟻人的原因。」厄文還表示，「當我們在場上時，彼此都會使出全力，比賽結束後會欣賞彼此，我們都知道這點。」