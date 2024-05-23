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NBA／厄文上半場轟24分咬住灰狼 唐西奇：沒他會落後20分
獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）西區決賽首戰展現入選年度第一隊價值，他全場攻下33分，有15分集中在決勝節，加上厄文（Kyrie Irving）30分挹注，聯手助隊以108：105逆轉灰狼隊，唐西奇也大讚厄文表現，助隊上半場能咬住比數。
厄文上半場就攻下24分，包括第二節讀秒階段「3分打」，讓獨行俠能以59：62咬住比分，唐西奇特別提到，很高興厄文是自己隊友，「沒有他的話，我們可能半場會落後到20分。下半場和我來幫助他，這次我們轉換角色。」
獨行俠第四節先打出一波13：0強攻，包括唐西奇在63秒中連拿7分，打到膝蓋出現血漬的他說：「我們拿下重要的一場。」
灰狼雙星愛德華（Anthony Edwards）和唐斯（Karl-Anthony Towns）合計36投僅12中，但有麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）上半場5記三分球、全場9投6中三分彈挹注下，最後3分鐘還握有4分領先，不過唐西奇外線帶動獨行俠一波8：0攻勢，讓灰狼錯過主場勝利。
獨行俠成功壓制灰狼雙星，唐西奇仍讚愛德華是「不可思議」的球員，獨行俠必須祭出不只一人來限制「新狼王」，他說：「如果是一打一，很難能阻止他。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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