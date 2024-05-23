NBA／取代湯普森？傳勇士等3隊有意神射手畢斯利

畢斯利（Malik Beasley）去年離開湖人，以底薪合約轉戰公鹿後表現判若兩人，三分球命中率41.3%創個人生涯新高，如今傳出火箭、勇士和魔術都對他有興趣。

據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）報導，火箭休賽季將補強能拉開場上空間的球員，對神射手畢斯利感興趣，畢斯利同時吸引勇士和魔術的興趣。

畢斯利本季出賽79場，平均得到11.3分3.7籃板1.4助攻，三分命中率41.3%。季後賽與溜馬交手6場，場均8.8分，三分命中率提升到44%。

勇士本季薪資總額聯盟第一，將面臨巨大奢侈稅壓力，今年休賽季又要面臨湯普森（Klay Thompson）續約難題，也許他們會簽下畢斯利，取代薪資較高的湯普森。