NBA／盛讚布朗尼冷靜面對巨大壓力 詹皇：他在開創自己的路

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）投入選秀後，成為各界關注的焦點。詹皇認為布朗尼現在承受的壓力，比他當年進入聯盟前還大，並稱讚他處理壓力的心態。

詹皇在節目上與瑞迪克（JJ Redick）討論布朗尼面對的壓力，「我無法承受他這個年紀經歷的所有事情，他還要面對社交媒體。當我18歲進入聯盟時，不需面對社交媒體，我確實得到很多檢視，但沒有每天24小時被新聞報導和體育節目討論。」

詹皇點出20年前與現今媒體的不同，「你上網在X和IG上，每個人每天都能隨意評論任何事。我當時不需面對這些，看見布朗尼能以這麼高的素質和自我意識面對這些事，且一直保持冷靜，這是一件不容易的事，我為他感到非常驕傲。」

湖人今年擁有首輪第17順位和第二輪第55順位選秀籤，詹皇曾多次表達想跟布朗尼同隊，不過詹皇這次表示，「他肯定在開創自己的道路，他絕對不是他爸爸，我也不是他。」