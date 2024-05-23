NBA／盼不會再缺席季後賽 勇士小將：氣氛很適合我

勇士是近10年聯盟最成功的球隊，但今年在附加賽被國王淘汰。勇士菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）近日受訪時有感而發，希望自己後續生涯別再錯過季後賽。

波傑姆斯基接受灣區體育電台《95.7 The Game》訪問時透露，「我希望職業生涯不會再缺席季後賽，公鹿季後賽G5我有到場，當時對陣溜馬，親眼看見那種氣氛和感受，說實話我們與國王交手時，比那場季後賽還吵。」

「不過對我來說，看見季後賽的身體對抗、強硬心態和哨音改變，我覺得這種氣氛和我的球風很契合，因為我攻守兩端都很強硬，所以我認為很適合我，也是我期待的，特別是明年」波傑姆斯基說。

波傑姆斯基擁有出色球商及拚勁，新秀賽季出賽74場，有28場先發，場均9.2分5.8籃板3.7助攻，三分球命中率38.5%，日前正式入選年度新秀第一隊。