NBA／不滿穆雷丟熱敷墊沒被禁賽 勇士格林：我說話就進監獄

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）在西區季後賽第二輪G2情緒失控，將熱敷墊丟到場內，結果聯盟沒禁賽，只罰10萬美元。勇士前鋒格林（Draymond Green）在歐尼爾（Shaquille O'Neal）的節目上談到此事，指出聯盟的雙標行為。

格林本季曾因揮拳事件，遭無限期禁賽。歐尼爾提到穆雷被禁賽一事，並詢問格林，「如果那個人是你，你認為聯盟會如何處理？」格林直言，「肯定剩餘季後賽都被禁賽！絕對的，我當初試著打詹姆斯（LeBron James），總冠軍賽G5（2016年）就被禁賽了。」

穆雷。 歐新社

格林也回憶當年被禁賽一事，「我是成年人，你不能跨過我的肩膀，場上這麼多地方，我起來不需很多空間，沒必要從我肩膀上跨過去，這麼做是不尊重人，我試著做點身體接觸，就被禁賽了。」

格林認為聯盟的禁賽尺度非常不穩定，「穆雷這件事只罰10萬沒禁賽，根本瘋了！向裁判丟熱敷墊？我跟裁判說幾句話就能進監獄！」