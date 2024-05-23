NBA／入選年度第一隊紅利！ SGA年薪有望破8千萬美元

聯盟今天公布年度最佳陣容，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）生涯第二度入選第一隊，《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，他有資格以4年2.92億美元價碼續約。

由年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）領銜的年度第一隊包括獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）、雷霆隊亞歷山大、公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）。

The 2023-24 Kia All-NBA First Team!



Giannis Antetokounmpo

Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokic

Jayson Tatum@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/dFMpKHfoZk — NBA (@NBA) 2024年5月22日

馬克斯指出，獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）和亞歷山大入選第一隊後，都有資格在2025年簽下超級頂薪合約，唐西奇可獲得史上總值最高的5年3.46億美元合約，最後一年為7900萬美元。

亞歷山大則是4年2.94億美元，最後一年高達8100萬美元，將成為首位年薪破8000萬美元的NBA球員。

灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）和溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年都簽下頂薪合約，入選後觸發條件，薪水從5年2.05億美元提升到2.45億美元。