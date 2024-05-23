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NBA／約柯奇領銜年度第一隊 39詹姆斯入選破紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊唐西奇（右）入選年度第一隊。美聯社
獨行俠隊唐西奇（右）入選年度第一隊。美聯社

NBA今年公布年度陣容，年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）領銜的年度第一隊包括獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）、雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum），入選年度第三隊的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）則是再添一筆聯盟紀錄。

這是「希臘怪物」連6年入選年度第一隊，唐西奇連5年、泰托姆連3年入選，唐西奇也成為史上第3位26歲前就5度入選年度第一隊的球員，加入前輩鄧肯（Tim Duncan）和杜蘭特（Kevin Durant）行列。

年度第二隊有「新灰狼」愛德華（Anthony Edwards）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、太陽隊杜蘭特、快艇隊里拉德（Kawhi Leonard）和湖人戴維斯（Anthony Davis）。

年度第三隊陣容成員有湖人「小皇帝」詹姆斯、溜馬隊哈利伯頓（Beyond Haliburton）、國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）、太陽布克（Devin Booker）和勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）。

柯瑞是第10次入選年度陣容，39歲的詹姆斯更是第20入成為年度陣容成員，也寫下最年長入選者紀錄。

上季奪下年度MVP的76人隊中鋒安比德（Joel Embiid），今年出賽場次未達規定的65場，喪失入選年度陣容的資格；去年有入選年度陣容的騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、尼克藍道（Julius Randle）和熱火隊巴特勒（Jimmy Butler），同樣因傷影響出賽場次，沒能連續入選。

NBA季後賽

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