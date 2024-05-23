NBA／東區決賽首戰纏鬥 塞爾蒂克驚險逆轉

例行賽打下NBA最佳戰績的塞爾蒂克隊，昨卻在東區決賽首戰被溜馬嚇出一身汗，布朗正規賽最後5秒追平三分彈將戰局逼到延長賽，最終驚險以133：128逆轉勝，在7戰4勝制系列賽開紅盤。

塞爾蒂克在主場開賽打出12：0攻勢，但半場就被溜馬追平，第3節一度領先13分也在第4節花光，讀秒階段還落後3分，直到布朗「神仙球」續命，加上泰托姆在延長賽發揮，避免讓溜馬上演「下剋上」戲碼。

溜馬以第6種子晉級季後賽，首輪淘汰排名第3的公鹿隊，第2輪打滿7戰擊退第2種子尼克隊，相隔10年再闖東區決賽，昨哈利伯頓、透納、席亞康都拿逾20分，但團隊21次失誤，尤其正規賽末和延長賽多次失誤斷送勝利。

塞爾蒂克全場11次抄截，泰托姆、布朗、哈勒戴各包辦3次，哈勒戴貢獻本季新高28分，泰托姆36分，和布朗寫下季後賽單場3名球員得分25分起跳外加3抄截紀錄。

塞爾蒂克延長賽攻下16分，泰托姆就包辦10分，但他強調第1戰勝利不能證明任何事，「我們贏下重要比賽，但這系列賽離結束還很遠。」