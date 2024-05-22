NBA／柯爾球員和教練生涯共9冠！前勇士總管一句話道盡優勢

勇士過去10年拿下4座總冠軍，總教練柯爾（Steve Kerr）的執教能力功不可沒，前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）近日受訪時提到，柯爾成功的關鍵在於「冷靜」。

柯爾球員生涯拿過5座總冠軍，加上教練生涯共9冠。邁爾斯被問到柯爾最大的優點為何，他的答案是冷靜，「我親身經歷2015年季後賽，每個人都認為在高壓情況下，柯爾仍可以做得很好，能承受這種壓力的人非常少。」

邁爾斯也回顧球員時期的柯爾，「這傢伙是接到喬丹（Michael Jordan）傳球，命中關鍵一擊的球員，如果是我就會打鐵，這真的需要很大的膽量，這是他球員時期辦到的。」

邁爾斯認為沒有NBA教練比柯爾更冷靜，並稱讚他的品格，「很難找到一位我尊敬，且每天都在身旁的正派。對我來說，有一名如此優質的人真的難以置信。」