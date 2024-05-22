NBA／溜馬未犯規讓布朗投進追平外線 詹皇也看不懂！

東區冠軍賽今天開打，首戰溜馬跌破眾人眼鏡，一度有機會搶下勝利，但第四節讀秒階段，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）命中高難度三分球，將比賽拖進延長賽，溜馬最終以128：133輸球，賽後不少球迷質疑溜馬為何沒故意犯規，詹姆斯（LeBron James）也發文表達看法。

第四節剩10秒溜馬領先3分，沒想到發邊線球發生失誤，時間剩8.5秒，塞爾蒂克喊完最後一次暫停部署進攻，布朗底角接到球，雖沒有太多出手空間，但仍強勢出手三分破網，追平比數。

Jaylen Brown singlehandedly saved this game on both ends of the floor. pic.twitter.com/GbdU6UoqNr — Taylor Snow (@taylorcsnow) 2024年5月22日

布朗賽後受訪時談到這記關鍵三分球，「歡迎來到季後賽，你必須控制自己的情緒，任何事都可能發生。直到最後哨聲響起前，比賽都還沒結束，我們最終找到方法贏下比賽。」

不少球迷認為溜馬防守者席亞康（Pascal Siakam）應在布朗出手前就犯規，讓他2罰，就不會有後來的憾事發生。詹姆斯也發文表示，「你們現在知道為什麼領先3分時，都會選擇故意犯規了吧？」