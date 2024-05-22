聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／溜馬未犯規讓布朗投進追平外線 詹皇也看不懂！
東區冠軍賽今天開打，首戰溜馬跌破眾人眼鏡，一度有機會搶下勝利，但第四節讀秒階段，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）命中高難度三分球，將比賽拖進延長賽，溜馬最終以128：133輸球，賽後不少球迷質疑溜馬為何沒故意犯規，詹姆斯（LeBron James）也發文表達看法。
第四節剩10秒溜馬領先3分，沒想到發邊線球發生失誤，時間剩8.5秒，塞爾蒂克喊完最後一次暫停部署進攻，布朗底角接到球，雖沒有太多出手空間，但仍強勢出手三分破網，追平比數。
布朗賽後受訪時談到這記關鍵三分球，「歡迎來到季後賽，你必須控制自己的情緒，任何事都可能發生。直到最後哨聲響起前，比賽都還沒結束，我們最終找到方法贏下比賽。」
不少球迷認為溜馬防守者席亞康（Pascal Siakam）應在布朗出手前就犯規，讓他2罰，就不會有後來的憾事發生。詹姆斯也發文表示，「你們現在知道為什麼領先3分時，都會選擇故意犯規了吧？」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言