NBA／先舒服對手！基德讚灰狼防守超強 稱愛德華是天生領袖

灰狼季後賽第二輪與衛冕軍金塊激戰7場，成功贏下系列賽，將在西區冠軍賽與獨行俠交手。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）受訪時也狂讚灰狼的戰力。

灰狼擁有聯盟最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）和三塔陣容，其他球員的防守能力都不差，讓金塊4度單場得分未破百。基德直言，「防守方面，他們是聯盟最好的球隊。進攻方面，他們擅長打快速反擊，和其他球隊一樣出色。」

基德也直言，「愛德華（Anthony Edwards）的表現達MVP等級，他們有能得分的球員，康利（Mike Conley）是黏著劑，讓球員們團結一心，這對我們來說是很好的考驗。」

不少球迷將愛德華拿來和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）比較，基德也稱讚，「他的才華和笑容很有感染力，他的隊友信任他，這是應該的。他是世界上最好球員之一，我認為他天生就是領袖，季後賽已展現這點。」

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）面對獨行俠時，場均高達32.8分，基德認為愛德華和亞歷山大都是得分好手，但愛德華會出手更多外線，必須在三分線和他起跳前先展開防守。

基德還特別點名麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）身高、移動能力及防守球員的野心，「他很想防守，他是最好防守球員之一，唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）的防守者從多特（Luguentz Dort）變麥克丹尼爾斯，還是很不容易，我們需弄清楚如何讓他們投籃。」