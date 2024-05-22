快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／美媒直言勇士不該圍繞柯瑞建隊 老鷹墨瑞被點名接班

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹墨瑞(右)。 美聯社
老鷹墨瑞(右)。 美聯社

勇士隊今夏將面臨湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）續約難題，灣區體育電台《95.7 The Game》主持人史坦梅茲（Matt Steinmetz）認為，勇士不該繼續以36歲的柯瑞（Stephen Curry）為核心建隊。

勇士以柯瑞為核心奪下4座總冠軍，不過史坦梅茲直言，「他已經36歲了，打算圍繞他建設什麼？他3到4年後可能就不在了，該圍繞年輕球員建隊，而不是36歲的球員。」

一位匿名的西區高層向美媒《Heavy》表示，勇士可考慮引進全明星等級後衛，緩解柯瑞的組織壓力，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）能成為通往後柯瑞時代的橋樑，「所有他們可能交易的球員中，墨瑞是現實的選項，因為他薪水不多。」

墨瑞目前合約為4年1.14億美元，2027-28賽季有球員選項。該名高層認為，「可以把他放在保羅的位置上，放棄2個首輪選秀權，就能得到防守和另一名得分手。他身高196公分，能防守3個位置，是不錯的射手，且不會讓你破產。」

墨瑞本季出賽78場，平均得到22.5分6.4助攻5.3籃板1.4抄截，整體投籃命中率45.9%，三分命中率36.3%。

Dejounte Murray Stephen Curry 勇士 老鷹

延伸閱讀

NBA／13年前交易被阻止！美媒曝保羅可能加盟湖人聯手詹皇

NBA／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

NBA／勇士格林稱柯瑞關鍵時刻能贏 巴克利吐槽：附加賽輸了

NBA／史上第3人！好人緣柯瑞再奪「魔術強森獎」

相關新聞

NBA／布朗神仙球外線續命逼近OT 塞爾蒂克東冠G1險退溜馬

由塞爾蒂克隊和溜馬隊進行的東區決賽今天點燃戰火，塞爾蒂克開賽打出12：0強攻，但溜馬展現韌性，半場打完追平比數，第三節再...

NBA／13年前交易被阻止！美媒曝保羅可能加盟湖人聯手詹皇

勇士資深控衛保羅（Chris Paul）合約最後一年3000萬美元非保障，勇士可能裁掉他，讓他進入自由市場，如今傳出保羅有機會加入湖人，與好友詹姆斯（LeBron James）聯手爭冠。 《Bl

NBA／菜鳥年入選防守第一隊 溫班亞瑪寫史無前例紀錄

馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）菜鳥年大豐收，不但全票當選新人王、入選新秀第一隊...

NBA／冠軍大門敞開 灰狼總教頭：我們有何不可？

西區準決賽歷經7場大戰淘汰衛冕軍金塊隊，灰狼隊暌違20年重返西區決賽，總教練芬奇（Chris Finch）強調，離隊史第...

NBA／先舒服對手！基德讚灰狼防守超強 稱愛德華是天生領袖

灰狼季後賽第二輪與衛冕軍金塊激戰7場，成功贏下系列賽，將在西區冠軍賽與獨行俠交手。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）受訪時也狂讚灰狼的戰力。 灰狼擁有聯盟最佳防守球員戈貝爾（Rudy Go

NBA／湖人制服組選帥鍾愛瑞迪克？看好他成下個「油頭」萊里

隨著NBA賽季逐漸走向尾聲，湖人隊選帥工作也如火如荼地進行，近期已陸續展開面試，即便「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此次將不會干涉制服組的決策，但據傳湖人對詹姆斯的Podcast合作夥伴、同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。