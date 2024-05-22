NBA／美媒直言勇士不該圍繞柯瑞建隊 老鷹墨瑞被點名接班

勇士隊今夏將面臨湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）續約難題，灣區體育電台《95.7 The Game》主持人史坦梅茲（Matt Steinmetz）認為，勇士不該繼續以36歲的柯瑞（Stephen Curry）為核心建隊。

勇士以柯瑞為核心奪下4座總冠軍，不過史坦梅茲直言，「他已經36歲了，打算圍繞他建設什麼？他3到4年後可能就不在了，該圍繞年輕球員建隊，而不是36歲的球員。」

一位匿名的西區高層向美媒《Heavy》表示，勇士可考慮引進全明星等級後衛，緩解柯瑞的組織壓力，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）能成為通往後柯瑞時代的橋樑，「所有他們可能交易的球員中，墨瑞是現實的選項，因為他薪水不多。」

墨瑞目前合約為4年1.14億美元，2027-28賽季有球員選項。該名高層認為，「可以把他放在保羅的位置上，放棄2個首輪選秀權，就能得到防守和另一名得分手。他身高196公分，能防守3個位置，是不錯的射手，且不會讓你破產。」

墨瑞本季出賽78場，平均得到22.5分6.4助攻5.3籃板1.4抄截，整體投籃命中率45.9%，三分命中率36.3%。