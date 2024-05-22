NBA／13年前交易被阻止！美媒曝保羅可能加盟湖人聯手詹皇

勇士資深控衛保羅（Chris Paul）合約最後一年3000萬美元非保障，勇士可能裁掉他，讓他進入自由市場，如今傳出保羅有機會加入湖人，與好友詹姆斯（LeBron James）聯手爭冠。

《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）近日在節目上提到保羅，「他有很大的機會被裁掉或交易。詹姆斯（LeBron James）與他關係親密，湖人簽下保羅是有可能的，我不認為很荒謬。」

「保羅會簽底薪嗎？我不想說他會便宜地加盟湖人，但沒有更好的報價下，我能看見這個可能性」平克斯說。

保羅曾在2011年差點被黃蜂隊交易到湖人，聯手超級巨星布萊恩（Kobe Bryant），但由於黃蜂當時被聯盟代管，時任聯盟總裁史騰（David Stern）以「籃球原因」阻止這筆交易，令許多球迷感到惋惜。