NBA／湖人制服組選帥鍾愛瑞迪克？看好他成下個「油頭」萊里

隨著NBA賽季逐漸走向尾聲，湖人隊選帥工作也如火如荼地進行，近期已陸續展開面試，即便「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此次將不會干涉制服組的決策，但據傳湖人對詹姆斯的Podcast合作夥伴、同時也是詹姆斯多年好友的前射手瑞迪克（JJ Redick）仍情有獨鍾。

根據《The Athletic》報導，湖人在過去幾天已經和瑞迪克、前鵜鶘隊助教博雷戈（James Borrego）和塞爾蒂克隊助教卡塞爾（Sam Cassell）進行面試，接下來幾天預計也會與金塊隊助教阿德爾曼（David Adelman）、灰狼隊助教諾里（Micah Nori）、熱火隊助教昆恩（Chris Quinn）會面。

湖人希望新任主帥能夠試著讓球員承擔責任，做好賽前計畫並且打造出穩定體系，避免再犯漢姆（Darvin Ham）休息室失和、將帥互不信任的錯誤。

曾效力魔術、快艇、費城人等隊的瑞迪克是媒體呼聲最高的人選，他在退役後曾於ESPN擔任比賽分析師，2023年開始投入轉播工作，瑞迪克對NBA主帥位置有興趣一直是公開的秘密，雖然沒有任何助教資歷，但過去瑞迪克就面試過暴龍隊總教練，本季也曾面試黃蜂隊教頭但未果。

報導中指出，瑞迪克的特質使湖人制服組十分「迷戀」，甚至認為他有變5冠教頭「油頭」萊里（Pat Riley）的潛力，不但可以迅速改變湖人，還能在教練一職上成為長期解答，報導也補充道比起考慮詹姆斯，湖人此次物色主帥更像是為了戴維斯（Anthony Davis）選人。