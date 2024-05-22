NBA／黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告
黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）今天傳出醜聞，不只拒絕幫一名11歲小孩簽名，還開車輾過他的腳，導致該名孩童骨折，因此被告。
該孩童名為喬瑟夫（Angell Joseph），他的母親透過《WSOCTV.com》指出，去年10月7日比賽後，喬瑟夫詢問小波爾是否能幫他簽名，小鮑爾拒絕後開車離去。母親接著表示，「我看見孩子跌倒在地，我以為他掉了一些東西。就是那個時候小鮑爾開車輾過喬瑟夫的腳，導致骨折。」
母親因此向小鮑爾和黃蜂球團提告，球團被告的原因是，她認為球團需進行更多安全措施保護球迷。
小鮑爾上季只出賽36場，休賽季仍獲得5年2.6億美元大合約，本季他再度受傷，只打22場，平均得到23.9分8.0助攻5.1籃板。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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