NBA／塞爾蒂克好消息！波爾辛吉斯傷勢好轉有望G4復出

塞爾蒂克與溜馬今天展開東區冠軍賽G1，當家中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）仍因傷高掛免戰牌。不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，波爾辛吉斯有望G4回歸。

季後賽首輪塞爾蒂克面對熱火，G4波爾辛吉斯比賽中拉傷小腿，賽後確定是右比目魚肌拉傷，缺陣至今。如今傷勢狀況好轉，他也持續加強體能，為了能在東冠G4復出。

報導指出，塞爾蒂克不急著波爾辛吉斯歸隊，對復健持保守態度，但已接近回歸。儘管塞爾蒂克被外界認為能打敗溜馬，晉級總冠軍賽，但禁區缺乏人手成為隱憂，波爾辛吉斯若能回歸，無疑能為團隊注入一劑強心針。

塞爾蒂克休賽季用史馬特（Marcus Smart）等籌碼，換回波爾辛吉斯，他本季出賽57場，平均得到20.1分7.2籃板1.9阻攻，整體命中率51.6%，三分命中率37.5%，讓對手禁區命中率只有44.3%。