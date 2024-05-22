NBA／冠軍大門敞開 灰狼總教頭：我們有何不可？

西區準決賽歷經7場大戰淘汰衛冕軍金塊隊，灰狼隊暌違20年重返西區決賽，總教練芬奇（Chris Finch）強調，離隊史第一座總冠軍還差8場勝利，且現在冠軍大門已經敞開，灰狼軍團自然不想錯過。

「這是很棒的球季，我們完成很多事，但就像賽季初期和持續進行時我們說過的，是我們有何不可？」芬奇提到，聯盟已經進入戰國時代，灰狼雖沒建立過王朝，但今年將出現新科冠軍隊伍，「所以一切都還需要努力，還有很長、很遠的路要走。」

灰狼西區決賽將和獨行俠交手，例行賽灰狼取得3勝1敗優勢，但其中2勝是在獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）缺陣時拿下，且兩軍美國時間1月31日後就沒再碰頭，獨行俠2月才透過交易換來華盛頓（P.J. Washington）和葛佛（Daniel Gafford），芬奇不諱言現在的獨行俠防守端又提升一個層次。

西區決賽將於明天登場，這也將是灰狼老將康利（Mike Conley）相隔11年重返分區決賽，他提到獨行俠和金塊球風完全不同，灰狼已經準備好面對各種挑戰。

今天入選年度防守第一隊的戈貝爾（Rudy Gobert）也說，打進分區決賽並非理所當然，「這是我麼夢想，我總是夢想成為冠軍，從我進入這個聯盟後，這一直是我的目標，贏下冠軍。而當我被交易到這，我說的第一件事就是我相信這個組織，我相信這個團隊。」

「對我和球團來說，我們正處在前所未有的狀態，享受這時刻，現在我最想要的就是冠軍，所以我會不惜一切代價去爭取。」戈貝爾說。