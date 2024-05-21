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NBA／尼克藍道恐淪交易籌碼 傳阿努諾比有望年薪4000萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
藍道。 美聯社
藍道。 美聯社

尼克明星前鋒藍道（Julius Randle）季後賽開打前就確定因傷賽季報銷，不過尼克仍挺進第二輪，與溜馬大戰7場才被淘汰，如今有消息稱藍道可能成為交易籌碼。另外，阿努諾比（OG Anunoby）很有可能會跳出合約。

藍道季後賽前因肩膀脫臼動刀，導致整季報銷，不過尼克仍以第2種子身分進入季後賽。尼克首輪6戰淘汰76人，第二輪一度取得3：2聽牌優勢，但主將阿努諾比、哈特（Josh Hart）和布朗森（Jalen Brunson）相繼出現傷勢，最終慘遭溜馬逆轉。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，尼克今年夏天可能發動交易引進球星，藍道恐淪為交易籌碼，藍道合約還有2季，但2025-26賽季為球員選項。

另外，阿努諾比的合約今夏有1990萬美元球員選項，以他本季的表現高機率會跳出，《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）指出，阿努諾比新合約平均年薪約3500萬美元至4000萬美元。

阿努諾比本季出賽50場，平均得到14.7分4.2籃板2.1助攻，整體投籃命中率48.9%，三分命中率38.2%，雖帳面數據普通，但他在場上能做出許多防守貢獻，例行賽他上場時，尼克戰績為20勝3敗。

Julius Randle 尼克

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