NBA／點名勇士保羅最討人厭 前資深裁判：他是偽君子

許多球員和球迷經常抱怨NBA裁判的吹罰尺度，其中資深裁判佛斯特（Scott Foster）曾被球員票選為最討人厭的裁判，他與資深控衛保羅（Chris Paul）也產生不少爭議，如今有名前裁判幫佛斯特說話，認為保羅是偽君子。

曾有32年NBA吹罰經驗的退役裁判斯普納（Bill Spooner），接受《紐約時報》專訪時提到保羅，「我經常被問到誰是硬漢，誰是混蛋，我在聯盟32年裡，保羅是最大的混蛋。」

斯普納接著解釋，「你們會問不是華勒斯（Rasheed Wallace）或其他人嗎？不，沒有人像他那樣，人們會說他看起來像好人，而我會說：『是的，他非常擅長塑造自己的形象。』」

保羅向來以小動作多聞名，但被吹技術犯規次數卻不多，不過本季狀況有所改變，去年11月勇士與太陽交手時，保羅被佛斯特連吹2次技術犯規驅逐出場，引發球迷熱議。今年3月與溜馬對戰時，被另一名裁判布拉勒斯（Tony Brothers）連吹2次技術犯規，再度引發討論。「怒吼天尊」華勒斯則以脾氣火爆聞名，球員時期累積29次被驅逐出場，排聯盟歷史第1。