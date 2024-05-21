NBA／將愛德華與詹皇、韋德相提並論 賈奈特：他自信滿滿
灰狼在西區季後賽第二輪與金塊戰到第7場，雖一度落後20分，但靠著驚人的防守能力上演逆轉勝。「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）也讚美灰狼新星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）充滿自信，並以詹姆斯（LeBron James）和韋德（Dwyane Wade）為例說明。
賈奈特在節目上將愛德華的自信與兩位巨星做比較，「我不知道愛德華是否能贏唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving），但他是很有能量的人，自從詹姆斯和韋德後，我沒看過如此有自信的年輕人，這傢伙自信滿滿。」
愛德華G7上半場手感低迷，下半場用防守幫助球隊，且勇敢出手外線，關鍵時刻命中三分球，將領先擴大成雙位數。今年季後賽愛德華出戰11場，平均上場40.1分鐘，得到28.9分6.2籃板5.9助攻1.7抄截，整體投籃命中率50.4%，三分命中率39.8%，都比例行賽數據更加出色。
灰狼西區冠軍賽對手為獨行俠，獨行俠第二輪以4：2淘汰頭號種子雷霆，如果獨行俠打敗灰狼，將是自2011年後首度闖進總冠軍賽；如果灰狼晉級，會是隊史首次闖進總冠軍賽。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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