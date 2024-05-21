MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

道奇隊今天邀請洛杉磯火花隊兩位女籃新秀到場開球，NBA球星柯瑞（Stephen Curry）的乾妹妹布琳克（Cameron Brink）還與大谷翔平合影，同樣193公分身高的兩人站在一起，令球迷十分驚艷，「女生腿也太長了吧。」

火花隊在今年WNBA選秀會中榜眼籤選擇來自史丹佛大學的布琳克，第4順位選進傑克森（Rickea Jackson），兩人今天都受邀在道奇隊與響尾蛇隊之戰賽前開球。

Cameron Brink and Rickea Jackson in the house! pic.twitter.com/E7kxxgSlBp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年5月21日

兩人從小到大都打籃球，也特別到球場接受棒球特訓，布琳克還獲得大谷翔平的建議，並留下合照，而大谷翔平的太太田中真美子也曾是日本女籃國手，看到合照的日本網友紛紛說：「腿好長、「女生好美麗」、「竟然相同身高」。

開球儀式由瓦格斯（Miguel Vargas）負責接捕布琳克的球，米勒（Bobby Miller）則為傑克森蹲捕，布琳克不落地投進瓦格斯手套，但傑克森大暴投，米勒移動到瓦格斯的位置才接到球，布琳克、傑克森笑著抱在一起。