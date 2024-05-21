快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
柯瑞（Stephen Curry）的乾妹妹布琳克與大谷合影。 截圖自道奇官方X
柯瑞（Stephen Curry）的乾妹妹布琳克與大谷合影。 截圖自道奇官方X

道奇隊今天邀請洛杉磯火花隊兩位女籃新秀到場開球，NBA球星柯瑞（Stephen Curry）的乾妹妹布琳克（Cameron Brink）還與大谷翔平合影，同樣193公分身高的兩人站在一起，令球迷十分驚艷，「女生腿也太長了吧。」

火花隊在今年WNBA選秀會中榜眼籤選擇來自史丹佛大學的布琳克，第4順位選進傑克森（Rickea Jackson），兩人今天都受邀在道奇隊與響尾蛇隊之戰賽前開球。

兩人從小到大都打籃球，也特別到球場接受棒球特訓，布琳克還獲得大谷翔平的建議，並留下合照，而大谷翔平的太太田中真美子也曾是日本女籃國手，看到合照的日本網友紛紛說：「腿好長、「女生好美麗」、「竟然相同身高」。

開球儀式由瓦格斯（Miguel Vargas）負責接捕布琳克的球，米勒（Bobby Miller）則為傑克森蹲捕，布琳克不落地投進瓦格斯手套，但傑克森大暴投，米勒移動到瓦格斯的位置才接到球，布琳克、傑克森笑著抱在一起。

NBA季後賽

延伸閱讀

MLB／生涯第2支再見安打收拾紅人 大谷翔平重登打擊王

MLB／最佳補強還有誰？紐郵讚大谷翔平7億合約超划算

MLB／專屬日子開轟 道奇教頭讚大谷：他總是讓我吃驚

MLB／煙火秀慶大谷日！大谷翔平第13轟討回全壘打榜領先

相關新聞

NBA／溫班亞瑪領銜新秀第一隊 有機會並肩馬刺兩大傳奇

NBA今天宣布新秀第一隊和新秀第二隊陣容，馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）沒意外...

NBA／好友瑞迪克成湖人教頭候選人 詹姆斯不插手

湖人隊季後賽首輪出局後就炒掉教頭漢姆（Darvin Ham），物色新教頭的過程中瑞迪克（JJ Redick）成候選人之一...

NBA／塞爾蒂克波爾辛吉斯確定缺席東冠G1 替補長人出戰成疑

東區霸主塞爾蒂克如外界預測，順利打進東區冠軍賽，接下來將面對進攻火力凶猛的溜馬。儘管外界仍普遍看好綠衫軍能過關，但當家中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）仍需繼續養傷，東冠G1確定無

NBA／勇士波傑姆斯基入選新秀第一隊 學長Nash：當之無愧

勇士本季雖止步附加賽，卻有意外收穫，首輪第19順位新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）表現出色，也入選年度新秀第一隊，他的「大學學長」奈許（Steve Nash）還驚喜拍攝祝賀影片。

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

道奇隊今天邀請洛杉磯火花隊兩位女籃新秀到場開球，NBA球星柯瑞（Stephen Curry）的乾妹妹布琳克（Camero...

NBA／灰狼改寫G7最大逆轉勝 相隔20年重返西決

昨天關鍵第7戰最多握有20分領先，NBA衛冕軍金塊隊卻沒能把握機會，昨天在主場遭灰狼隊後來居上，以98：90搶下西區決賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。