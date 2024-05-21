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NBA／塞爾蒂克波爾辛吉斯確定缺席東冠G1 替補長人出戰成疑
東區霸主塞爾蒂克如外界預測，順利打進東區冠軍賽，接下來將面對進攻火力凶猛的溜馬。儘管外界仍普遍看好綠衫軍能過關，但當家中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）仍需繼續養傷，東冠G1確定無法上場。
波爾辛吉斯首輪面對熱火時拉傷小腿，檢查後確定傷勢為比目魚肌拉傷，與公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傷勢相同。
波爾辛吉斯身高218公分，本季出賽57場，平均得到20.1分7.2籃板1.9阻攻，整體命中率51.6%，三分命中率37.5%。他受傷後37歲老將霍福特（Al Horford）頂替先發，第二輪G5面對騎士繳出22分15籃板5助攻3阻攻的豪華數據，帶隊獲勝取下東冠門票。
除波爾辛吉斯外，塞爾蒂克也宣布另一位禁區球員提爾曼（Xavier Tillman）因私人因素，東冠G1出戰成疑。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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