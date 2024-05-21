NBA／塞爾蒂克波爾辛吉斯確定缺席東冠G1 替補長人出戰成疑

東區霸主塞爾蒂克如外界預測，順利打進東區冠軍賽，接下來將面對進攻火力凶猛的溜馬。儘管外界仍普遍看好綠衫軍能過關，但當家中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）仍需繼續養傷，東冠G1確定無

2024-05-21 10:40