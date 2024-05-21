NBA／勇士波傑姆斯基入選新秀第一隊 學長Nash：當之無愧

勇士本季雖止步附加賽，卻有意外收穫，首輪第19順位新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）表現出色，也入選年度新秀第一隊，他的「大學學長」奈許（Steve Nash）還驚喜拍攝祝賀影片。

波傑姆斯基畢業於聖塔克拉拉大學，校史只有15名球員進過NBA，名人堂球星奈許是指標性人物，現役只有波傑姆斯基和雷霆隊威廉斯（Jalen Williams）來自這間非籃球傳統名校。

The 2023-24 Kia NBA All-Rookie First Team!



Chet Holmgren

Jaime Jaquez Jr.

Brandon Miller

Brandin Podziemski

Victor Wembanyama @Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/5e3QRWIqpy — NBA (@NBA) 2024年5月20日

波傑姆斯基擁有出色球商及拚勁，新秀賽季出賽74場，有28場先發，場均9.2分5.8籃板3.7助攻，三分球命中率38.5%，以票選第5名進入新秀第一隊。

奈許錄製影片恭喜波傑姆斯基，「恭喜你入選了最佳新秀陣容，當之無愧。看你打球，看你成長，成為勇士重要的一部分，這很有趣，等不及看你接下來的表現，繼續努力，恭喜，祝你好運。」

波傑姆斯基透過勇士公關里德（Raymond Ridder）看到這部影片，他說，「奈許向我表達致意，這真的很酷。」波傑姆斯基也提到，「在一個新秀很少能上場的球隊，第19順位被選中，並入選最佳新秀陣容，這歸功於我的態度，同時要謝謝我的隊友、教練和管理層提供機會。」