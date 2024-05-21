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NBA／好友瑞迪克成湖人教頭候選人 詹姆斯不插手
湖人隊季後賽首輪出局後就炒掉教頭漢姆（Darvin Ham），物色新教頭的過程中瑞迪克（JJ Redick）成候選人之一，瑞迪克更是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的podcast合作夥伴，不過詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）表示，這不代表詹姆斯想要瑞迪克成為湖人新教頭。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）上節目透露，詹姆斯並沒加入湖人尋找新教頭的行列，「詹姆斯表達很清楚，這是球團的決定，他沒和湖人談到瑞迪克，他的podcast夥伴，他也沒和瑞迪克談到這位置。」
查拉尼亞的消息來源就是保羅，詹姆斯經紀人告訴查拉尼亞，詹姆斯和瑞迪克雖是場下夥伴，不代表詹姆斯希望兩人在球場上也共事。
目前浮上檯面的湖人教頭候選人還有博雷戈（James Borrego）和卡塞爾（Sam Cassell）。
博雷戈最近職務是鵜鶘隊助理教練，他也曾任魔術隊和黃蜂隊總教練，2010到12年在鵜鶘擔任助理教練時也曾和戴維斯（Anthony Davis）合作；球員時期打過8支NBA球隊的卡塞爾從2009年退役後就開始教練生涯，目前都是擔任助理教練職務，目前是塞爾蒂克教練團一員。
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