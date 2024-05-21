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NBA／灰狼大逆轉 金塊無緣連霸

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
愛德華(右)和好搭檔麥克丹尼爾斯。 法新社
愛德華(右)和好搭檔麥克丹尼爾斯。 法新社

昨天關鍵第7戰最多握有20分領先，NBA衛冕軍金塊隊卻沒能把握機會，昨天在主場遭灰狼隊後來居上，以98：90搶下西區決賽門票，暌違20年再闖西區決賽，還締造聯盟史上驟死賽最大逆轉勝紀錄。

灰狼半場落後15分，第三節在金塊明星後衛穆雷連拿5分下，差距更達到20分。但「狼王」愛德華火力復甦，加上2015年選秀「狀元」唐斯、今年「最佳第六人」里德發揮，灰狼回敬一波19：3反撲，三節打完將差距縮小到1分，第四節更一舉逆轉，改寫聯盟第7戰半場最多11分逆轉勝紀錄。

這僅是灰狼隊史第二度打進西區決賽，22歲愛德華成為關鍵成員，昨他進攻端雖打得掙扎，全場24投僅6中，但下半場限制住穆雷，讓上半場轟下24分的穆雷後兩節只11分進帳。儘管金塊年度MVP約柯奇34分、19籃板，仍沒改變淘汰結果。

「這很難打，因為我找不到自己節奏，所以我相信隊友。」愛德華大讚隊友都把握住機會，自己也從防守端幫助灰狼，「不管對手最好後衛是誰，我可以鎖定他，我認為我下半場就鎖定了穆雷，這扭轉了比賽。」

金塊系列賽先取得3：2「聽牌」優勢，但錯過2次晉級機會，沒能和獨行俠隊會師西區決賽，教頭馬龍坦言難受，穆雷則強調，褪去衛冕軍身分，球隊下季會有更多動力回歸。

同天登場的東區準決賽第7戰，同樣是客隊踢館成功，溜馬隊在當家後衛哈利伯頓26分領軍下，以130：109淘汰尼克隊，相隔10年重返東區決賽，下輪將挑戰例行賽打下聯盟最佳戰績的塞爾蒂克隊。

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