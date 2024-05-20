NBA／麥克丹尼爾斯關鍵兩戰爆發 愛德華大讚：我們的MVP

一直被愛德華（Anthony Edwards）稱作「灰狼贏球關鍵」的好搭檔麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），在揮別系列賽前5戰只拿35分的陰霾後，最後兩場關鍵戰役暴發出最大能量，促成灰狼演出不可思議逆轉秀，睽違20年再次闖進西區冠軍賽。

麥克丹尼爾斯在第6戰攻下21分4籃板2阻攻1抄截，10投8中包含3記三分球；第7戰也是10投7中加上3記三分球，拿下23分6籃板2抄截1阻攻。

The Timberwolves erased a TWENTY-POINT 2nd half deficit in Game 7 to advance to their first Western Conference Finals since 2004!



This 20-point comeback is the LARGEST in Game 7 history in the play-by-play era (1997-1998). pic.twitter.com/kfOYTs5qt2 — NBA (@NBA) 2024年5月20日

根據統計，23歲又234天的麥克丹尼爾斯在面臨淘汰的兩場比賽中，連續得到至少20分且累積阻攻抄截各3次，在歷史上是第2年輕做到的球員，僅次於喬丹（Michael Jordan）。

這讓愛德華又忍不住大讚：「麥克丹尼爾斯就是我們這兩輪系列賽的MVP。他又一次做到了！」

「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）也在社群上直言，愛德華和麥克丹尼爾斯的組合，等於是喬丹與皮朋（Scottie Pippen）。