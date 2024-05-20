NBA／連5年衛冕軍無緣分區冠軍賽 金塊主帥：聯盟規則讓連霸更艱難

當灰狼在第6戰生死戰痛宰金塊後，愛德華（Anthony Edwards）直言：「這將是有史以來最偉大的搶七大戰。」結果這番豪情壯志，真的如期上演。

灰狼在下半場一度落後20分的情況下，演出瘋狂大逆轉，甚至第四節還拉開10分領先，來回猛灌30分的落差，直接把衛冕冠軍淘汰出局，寫下歷史搶七大戰最大分差逆轉紀錄。

如此不可思議的過程，讓《The Ringer》的歐康納（Kevin O'Connor）也忍不住高呼：「客場G7下半場30分的逆轉簡直不可思議。我完全不敢相信我們所看到的情景。」

根據統計，這是史上首見連續5年的衛冕冠軍皆無緣打進分區冠軍賽的情況。

金塊之所以痛失江山，關鍵還是在於面對灰狼的強勢防守，全隊除了約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）合拿69分外，其他球員合力僅有21分進帳，難以能夠有效提供火力支援。金塊整個下半場只拿到37分，團隊命中率僅35.9%，三分球21投4中。

包含例行賽在內，金塊本季只有6場得分剛好在90分或者以下，其中有4場就是出自灰狼手筆，單這個系列賽就有3次；此外，當金塊分低於100分時，球隊累積戰績是0勝12敗。足見灰狼嚴加看防屢屢造成金塊進攻端的大麻煩。

The Timberwolves erased a TWENTY-POINT 2nd half deficit in Game 7 to advance to their first Western Conference Finals since 2004!



This 20-point comeback is the LARGEST in Game 7 history in the play-by-play era (1997-1998). pic.twitter.com/kfOYTs5qt2 — NBA (@NBA) 2024年5月20日

「衛冕之路就這樣突然停止，實在讓人感傷；西區其他球隊拿出更好的表現，擋住我們的行進路線。對我們來說，未來內外線都要有所提升才行。」

談到衛冕失敗，金塊主帥馬龍（Michael Malone）認為在當年「宇宙勇」之後，由於聯盟現有的規則限制，想要出現連霸球隊只會愈來愈艱難。

「我認為馬刺也是王朝，即便他們沒有連霸過。但面對失敗重要的是你會如何反彈。我們會記住今天失敗的感覺，將遺憾和飢渴帶到下個賽季，全力爭取總冠軍。這也是我們上季能奪冠的重要因素。我們拿到平隊史紀錄的57勝，首輪淘汰湖人，第二輪輸給灰狼如此擁有天賦的球隊。我們下個賽季會回來的。」馬龍說。