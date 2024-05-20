NBA／欺弱怕強？生涯系列賽對戰50勝等級球隊 約柯奇沒贏過

4年內3奪年度MVP且率領金塊奪下隊史首冠，來自塞爾維亞的超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic）被視為當今最佳球員之一，然而在冠軍榮耀背後，約柯奇仍存在一項不名譽的紀錄，成了外界審視他歷史定位的一大負面因素。

隨著金塊在第二輪搶七大戰慘遭灰狼瘋狂大逆轉，約柯奇奪MVP必定無冠的定律只能無奈延續下去，更甚者，在他季後賽生涯面對單季至少50勝的對手時，竟然連一個系列賽都拿不下。

據統計，自從2019年首度踏上季後賽之路以來，約柯奇面對50勝以上球隊的5個系列賽全都落敗，相反地，面對50勝以下的9個系列賽卻是全勝，被網友戲稱這是十足的「欺善怕惡」。

這5個碰例行賽強隊的系列賽分別是2019年第二輪7戰輸拓荒者、2020年西區冠軍賽敗給湖人、2021年第二輪遭太陽橫掃、2022年首輪5戰不敵勇士，以及今年第二輪對灰狼搶七落敗。

這裡面5支球隊，拓荒者是53勝29敗、湖人縮水賽季獲得52勝19敗、太陽縮水賽季51勝21敗、勇士53勝29敗、今年灰狼56勝26敗。這其中湖人和勇士最終都贏得總冠軍。

特別是在2023年奪冠之旅中，金塊先後擊敗42勝灰狼、45勝太陽、43勝湖人和44勝熱火，其中西區冠軍賽面對第7種子、總冠軍則是遇上第8種子，其冠軍含金量也受到部分球迷質疑。加上今年首輪被湖人緊緊壓迫、第二輪還在聽牌優勢下連續被灰狼痛擊兩場，絲毫看不出衛冕軍的氣魄，也更增添球迷的疑問。

對於灰狼的表現，約柯奇賽後表示：「我認為能贏得系列賽的球隊才是更好的一方。這是7戰4勝制的系列賽，如果對手最終擊敗你，他們自然就是更好的球隊。當然我們也有過機會，但最終還是讓他們帶走了勝利。」